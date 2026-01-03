مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية بولاية إريزونا

قال مسؤولون أمريكيون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم مروحية، يوم الجمعة، في منطقة جبلية بولاية أريزونا.

وقال مكتب شرطة منطقة بينال بولاية أريزونا، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المروحية تحطمت قرب منطقة تليجراف كانيون، على مسافة 64 ميلاً (103 كليومترات) إلى الشرق من مدينة فينيكس، حوالي الساعة 11 صباحا يوم الجمعة.

وأضاف مكتب الشرطة أن جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم، من بينهم قائد المروحية(59 عاماً) وامرأتان(21 عاماً) وامرأة(22 عاماً). وتابع "نصلي من أجل الضحايا وأسرهم".

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقاً في حادث التحطم.

وكانت المروحية قد أقلعت من مطار في بلدة كوين كريك القريبة. وفرضت السلطات قيوداً على الرحلات الجوية بشكل مؤقت فوق المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة، حسب مكتب الشرطة.