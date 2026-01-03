7 انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية كاراكاس

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بسماع دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، في العاصمة الفنزويلية كراكاس، ابتداء من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 بتوقيت غرينتش).

ويأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.

فيما أفادت وكالة أسوشيتد برس، بوقوع سبعة انفجارات على الأقل، بينما تم سماع أزيز طائرة على ارتفاع منخفض في العاصمة الفنزويلية.



