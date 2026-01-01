قتلى وجرحى جرّاء انفجار بمنتجع تزلّج في سويسرا

وقع انفجار في حانة في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، على ما أعلنت الشرطة باكراً، صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا، غايتان لاتون: "وقع انفجار مجهول المصدر"، مضيفاً "هناك عدة جرحى وقتلى".

وأوضحت الشرطة في بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل وأن حظراً جوياً فُرض فوق المنتجع.

وأضاف "اندلع الحريق حوالي الساعة 1:30 صباح اليوم، في حانة تُدعى (لو كونستليشن). كان أكثر من 100 شخص داخل المبنى، ونشهد حالياً سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام السويسرية، مبنى مشتعلاً وبجانبه فرق الإغاثة. وأشار المتحدث إنه "تم إنشاء مركز استقبال وخط مساعدة للعائلات المتضررة". موضحاً "نحن في بداية تحقيقنا فقط، لكن هذا منتجع تزلج ذو شهرة عالمية، ويستقطب الكثير من السياح".