ترامب ونتانياهو يمنحان حماس مهلة شهرين لنزع السلاح

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلا إلى تفاهم خلال لقائهما، يقضي بمنح حركة حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين اتفقا أيضاً على معايير عملية لتعريف ما يعنيه نزع السلاح، من بينها تدمير شبكة الأنفاق الواسعة التي أقامتها حماس تحت قطاع غزة.

وكان ترامب حذّر، أول من أمس، حركة حماس من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا لم تتخلَّ سريعاً عن سلاحها، في إطار صفقة غزة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نتانياهو في فلوريدا،: "إذا لم يتخلوا عن سلاحهم، وهو ما وافقوا عليه، فسيتعين عليهم أن يدفعوا ثمناً باهظاً". وأضاف: "عليهم أن يتخلوا عن سلاحهم خلال فترة زمنية وجيزة نسبياً".

وأعلن ترامب دعمه لـنتانياهو الذي يتّخذ موقفاً متشدّداً في ما يتّصل بالانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق الهدنة في غزة.

وقال الرئيس الأميركي: "لستُ قلقاً من أيّ شيء تفعله إسرائيل. أنا قلقٌ مما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه. لكني لستُ قلقاً؛ لقد التزموا (الإسرائيليون) بالخطة".