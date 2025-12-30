أميركا تفرض عقوبات على 10 أشخاص وشركات من إيران وفنزويلا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وشركات من إيران وفنزويلا بتهمة المساهمة في تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعتبره إدارة ترامب تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الإجراءات الأخيرة تهدف إلى دعم عقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، ما يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تصر منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي.

وتشمل عقوبات اليوم الثلاثاء شركة فنزويلية ورئيس مجلس إدارتها، المتهمين بشراء طائرات مسيرة إيرانية؛ وثلاثة رجال إيرانيين على صلة بجهود الحصول على مواد كيمياوية تُستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية؛ ومجموعة من الأفراد والشركات الموجودة في إيران .

وفي فبراير، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران في محاولة لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وشملت هذه الحملة ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم في إيران في الصيف الماضي،

بعد أسبوع من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، والتي اندلعت إثر سلسلة هجمات إسرائيلية مفاجئة على البنية النووية والعسكرية الإيرانية.

وحذر ترامب إيران أمس من أن الولايات المتحدة قد تشن المزيد من الضربات العسكرية إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، وذلك خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.