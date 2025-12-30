توقيف 21 شخصا على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

أوقفت السلطات السورية 21 شخصا على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية في غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصا من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي".