الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت الحلبوسي اليوم الثلاثاء فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربعة المقبلة.

وقال الحلبوس بعد تسلمه مهام عمله رئيسا للبرلمان العراقي للسنوات الأربعة المقبلة "أعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وانتخب البرلمان العراقي خلال جلسته اليوم انتخاب فرهاد الاتروشي كنائب ثان لرئيس البرلمان.

وقرر رئيس البرلمان رفع جلسات البرلمان إلى الخامس من الشهر المقبل.

وقدم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد التهاني إلى رئيس البرلمان العراقي الجديد هيبت الحلبوسي ونائبيه النواب الجدد التهاني والتوفيق والسداد في أداء مهام عملهم خدمة للشعب العراقي بجميع مكوناته.

وقال في بيان صحفي لقد أنجز البرلمان العراقي "في هذا اليوم الاستحقاق الدستوري الأول في موعده المقرر، وهو ما يؤكد الشعور العالي لقادة الكتل السياسية والنواب بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وثقل المهمة التي تنتظر مجلسكم الموقر لتشريع القوانين ذات المساس بحياة الشعب.

وذكر إن دور مجلسكم الرقابي لن يكون أقل أهمية من دوره التشريعي، إذ ينتظر الشعب منكم ممارسة الدور الرقابي على النحو الأمثل، إذ لا يمكن الحديث عن نظام برلماني وتجربة ديمقراطية حقيقية دون مجلس نيابي قادر على مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتشخيص مواطن الخلل ومحاسبة المخالف.