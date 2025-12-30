تضرر آلاف العملاء إثر أكبر عملية سطو في ألمانيا

أعلنت مصادر أمنية ومحققون في ألمانيا، استيلاء لصوص على مبلغ يصل إلى نحو 30 مليون يورو (35.2مليون دولار)، إثر سرقتهم لنحو 3200 صندوق أمانات في خزينة أحد بنوك الادخار بمدينة جيلسنكيرشن غربي ألمانيا.

وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 2500 عميل تضرروا من السرقات، ما قد يجعلها واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.

وتم اكتشاف عملية السطو فجر أمس الاثنين، بعد انطلاق جهاز إنذار من نشوب الحريق.

وتجمع اليوم الثلاثاء، نحو 200 من عملاء البنك القلقين أمام الفرع للاستفسار عن مقتنياتهم الثمينة، وحاول بعضهم اقتحام البنك، ما دفع الشرطة إلى إعلان إغلاق الفرع.