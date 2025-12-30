بعد اتهام كييف بمحاولة مهاجمة مقر بوتين.. روسيا تتوعد بالرد

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على ما قالت إنها محاولة من أوكرانيا لمهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت "تاس" عن زاخاروفا قولها لهيئة البث الروسية العامة "سيكون هناك رد على ذلك".

ولم تقدم روسيا أي دليل يدعم تأكيداتها بأن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين، ورفضت كييف اتهامات موسكو ووصفتها بأنها لا أساس لها وتهدف إلى تقويض مفاوضات السلام.