أكسيوس: ترامب وكبار مستشاريه طالبوا نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار ⁠مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ⁠نتنياهو خلال اجتماعهم، أمس، تغيير سياسات إسرائيل في ​الضفة الغربية ​المحتلة.

وتتزايد الضغوط الدولية على ​إسرائيل ​لكبح هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في ‍الضفة الغربية التي يقطنها 2.7 مليون فلسطيني ولطالما شكلت ‍جزءا أساسيا في خطط إقامة دولة فلسطينية.