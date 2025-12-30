أكسيوس: ترامب وكبار مستشاريه طالبوا نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم، أمس، تغيير سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لكبح هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي يقطنها 2.7 مليون فلسطيني ولطالما شكلت جزءا أساسيا في خطط إقامة دولة فلسطينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news