ترامب يحذر "حماس" من "جحيم بانتظارها" إذا لم تنزع سلاحها قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك "جحيما بانتظار" حركة حماس الفلسطينية إذا لم تقم بنزع سلاحها في وقت قريب.

ويسود قطاع غزة وقف هش لإطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر، بعد أن اتفقت إسرائيل و"حماس" على خارطة طريق مكونة من 20 نقطة مدعومة من واشنطن لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تهدف إلى إلقاء "حماس" لسلاحها ونشر قوة استقرار دولية، أكثر تعقيدا، إذ رفضت "حماس" حتى الآن جميع الدعوات لنزع سلاحها.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقد في منتجعه "مار أ لاجو" بولاية فلوريدا بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى لتصعيد النزاع.

وصرح ترامب: "تحدثنا عن حماس وتحدثنا عن نزع السلاح، وسيمنحون فترة زمنية قصيرة جدا لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور". وأضاف: "إذا لم ينزعوا سلاحهم كما وافقوا على ذلك ، لقد وافقوا على ذلك، فسيكون هناك جحيم بانتظارهم، ونحن لا نريد ذلك، نحن لا نسعى لذلك، ولكن عليهم نزع السلاح في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما".

وحذر ترامب من أن عدم الامتثال سيكون "مروعا" لحماس، مضيفا أن دولا أخرى "ستتدخل وتسحقها" إذا فشلت الحركة في إلقاء سلاحها.