الصين تتعهد بدعم العلاقات الكمبودية التايلاندية

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، إن بلاده ستكون دائماً «وسيطة» في العلاقات الكمبودية التايلاندية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة والدعم الضروريين.

وأضاف، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار «بشق الأنفس»، بما لا يسمح بالتواني أو التخلي عنه في منتصف الطريق، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، وتعتقد الصين أن العلاقات الكمبودية التايلاندية ستعود إلى المسار الصحيح قريباً.

وجاء في البيان الصحافي، الذي صدر بعد اجتماع وزراء خارجية الصين وكمبوديا وتايلاند في إقليم يونان بالصين، أن كمبوديا وتايلاند ستدعمان تدريجياً وقف إطلاق النار، وستستعيدان التواصل الثنائي.