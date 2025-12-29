ترامب: أميركا ستوجه ضربة أخرى لإيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي

قال ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستشن هجمات جديدة على إيران بسرعة إذا عاودت بناء برنامجها النووي الذي ضربته واشنطن في يونيو.

وأضاف لصحافيين في أثناء ​استقباله رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو في منتجعه ‌مارالاجو بولاية ‌فلوريدا "أسمع أن إيران تحاول معاودة بناء برنامجها ​النووي، ​وإذا كان الأمر كذلك، فعلينا أن نقضي عليها. سنوجه لها ضربة قاضية".

وأردف أنه لا يزال منفتحا على التفاوض على "اتفاق" مع إيران، واصفا إياه بأنه سيكون "أكثر ذكاء".

من جهة أخرى أكّد الرئيس الأميركي أنه يتعين على حركة حماس إلقاء السلاح، وذلك بعيد تأكيد جناحها العسكري عدم التخلي عن السلاح.

وأوضح ترامب من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا حيث استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا بد من تخلي حماس عن السلاح".

وكان ترامب قد قال الاثنين إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي أبلغه بأن العفو عن نتنياهو "في ​طريقه" ​للصدور.

وأضاف ترامب للصحفيين ‌في فلوريدا ‌قبل اجتماعه مع نتنياهو "إنه رئيس ​وزراء ​في زمن الحرب، وهو بطل. ‍كيف لا يُمنح عفوا؟. تحدثت إلى الرئيس هرتسوج... وأخبرني أنه ‍في طريقه إلي ذلك".