"القسام" تعلن مقتل ناطقها العسكري "أبو عبيدة" ومجموعة من قادتها

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل الناطق العسكري باسمها "أبو عبيدة" رفقة مجموعة من القادة بينهم نائب قائد أركان الحركة محمد السنوار وقائد لواء رفح محمد شبانة.

جاء ذلك في خطاب ظهر فيه الناطق الجديد باسم الكتائب معلنا عن مقتل 5 من قادتها وهم: "نائب قائد أركان المقاومة محمد السنوار وقائد لواء رفح محمد شبانة وحكم العيسى قائد ركن الأسلحة القتالية ورائد سعد قائد ركن التصنيع والناطق العسكري باسم الكتائب حذيفة الكحلوت"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

في 30 أغسطس من عام 2025، أعلنت إسرائيل أن عن شن غارة فى حي الرمال في مدينة غزة أسفرت عن مقتل أبو عبيدة.