زيلينسكي: ضمانات واشنطن الأمنية قوية ومدتها 15 عاما قابلة للتجديد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية "متينة" لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أنّه طلب من الولايات المتحدة مدة أطول خلال لقائه الرئيس دونالد ترامب الأحد.

وأكد زيلينسكي أنّ تقديم هذه الضمانات الأمنية سيكون شرطا لرفع الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. قلت له (ترامب) إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدرس هذا المقترح.

وأجرى زيلينسكي ومفاوضون أوكرانيون محادثة هاتفية الاثنين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، من دون الكشف عن تفاصيلها.

بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني في فلوريدا الأحد، أعرب ترامب عن تفاؤل حذر، مشيرا إلى أنّ العملية باتت أقرب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع، من دون أن يذكر أي تقدم ملموس.

والإثنين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو موافقة على تقييم ترامب بشأن المفاوضات.

في الوقت ذاته، لم يقدّم زيلينسكي تفاصيل بشأن الضمانات الأمنية الأميركية، مكتفيا بالإشارة إلى أنّها تتضمّن عناصر سبق أن نوقشت. وهو كان يطالب أن تضمن الولايات المتحدة وحلفاء كييف آلية أمنية مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان.

وأشار زيلينسكي إلى أنّ ترامب "أكد تفاصيل" هذه الضمانات، مشددا على أنّه يجب أن يقرها الكونغرس الأميركي.

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني أنّ وجود "قوات دولية" في أوكرانيا، سيمثل ضمانة أمنية ضرورية و"حقيقية" من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مواجهة أي عدوان روسي جديد. وحتى الآن، يرفض الكرملين وجود مثل هذه القوات في أوكرانيا.

وأوضح أنّه ناقش خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، خطة دعم اقتصادي لإعادة إعمار أوكرانيا تشمل شركات أميركية واتفاقية تجارة حرة محتملة.