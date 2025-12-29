بوتين يوقع قانونا يحظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونا يحظر تنفيذ أحكام المحاكم الجنائية والدولية الأجنبية في أراضي روسيا.

ونشر هذا القانون تحت اسم "حول تعديل المادة 6 من القانون الدستوري الفدرالي بشأن النظام القضائي للاتحاد الروسي" في الموقع الإلكتروني المخصص للنشر الرسمي للوثائق القانونية.

وحسب القانون، فإن "قرارات المحاكم الأجنبية التي مُنحت اختصاصا جنائيا من قبل دول أجنبية أخرى دون مشاركة روسيا، وقرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية بمشاركة روسيا أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تخضع للتنفيذ في روسيا".

وقع بوتين قانونا يحدد يوم 19 أبريل تاريخا جديدا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم إبان الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

كما وقع الرئيس الروسي اليوم عددا من القوانين الأخرى، بينها قانون يمنح المحاكم العسكرية سلطة محاكمة العسكريين عديمي الجنسية وقانون يحدد مضاعفة الغرامات المفروضة على نقل الأطفال في السيارات بدون مقاعد مخصصة لهم.