أميركا تتعهد بتقديم ملياري دولار للأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن تعهد بتقديم ملياري دولار كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية الأميركية، وتحذر وكالات الأمم المتحدة من "التكيف أو الانكماش أو الفناء" في ظل الحقائق المالية الجديدة.

ويمثل هذا المبلغ جزءاً صغيراً مما كانت تساهم به الولايات المتحدة في الماضي، لكنه يعكس ما تعتقد الإدارة أنه مبلغ سخي سيحافظ على وضع الولايات المتحدة كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم.

وينشئ هذا التعهد صندوقاً شاملاً سيجري من خلاله توزيع الأموال على الوكالات والأولويات الفردية، وهو جزء أساسي من المطالب الأميركية بإجراء تغييرات جذرية في المنظمة الدولية، وهي المطالب التي أثارت قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدت إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.