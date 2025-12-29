بريطانيا وألمانيا توقّعان صفقة أنظمة مدفعية

أعلنت بريطانيا، أمس، أنها وقّعت عقد شراء مشترك بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) مع ألمانيا، للحصول على مدفعية متطورة مثبتة على مركبات مدرعة، يمكنها إطلاق النار في أثناء التنقل وضرب أهداف على بعد أكثر من 70 كيلومتراً، وجاء في بيان لوزارة الدفاع ​أن الصفقة ​ستزود الجيش البريطاني بنموذج تجريبي مبكر ‌لنظام (آر.‌سي. إتش 155) ووحدتين لألمانيا لاختبارهما، وستصنع هذا النظام مجموعة (كيه.إن.دي.إس) ​الدفاعية ​الفرنسية الألمانية، وشركة (راينميتال) الألمانية.

وذكر البيان أن النظام قادر على إطلاق ثمانية مقذوفات في الدقيقة أثناء التنقل، والعمل بطاقم مكون من فردين فقط.