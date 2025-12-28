ترامب يُشيد بمكالمة هاتفية مع بوتين قبيل محادثات زيلينسكي ويصفها " بالمثمرة "

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل استضافته المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا للبحث في قضية أوكرانيا .

وقال الرئيس الأميركي لموقع بوليتيكو الجمعة إن نظيره الأوكراني الذي يصل حاملا معه أحدث مقترحاته بشأن القضية الشائكة المتعلقة بتقاسم الأراضي، "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه".

مع ذلك، بدا دونالد ترامب واثقا في نتائج المحادثات، قائلا "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه. وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع بوتين".