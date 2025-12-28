الداخلية السورية: إصابة عناصر أمنية خلال احتجاجات باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد إصابة بعض عناصرها جراء "اعتداء من بعض العناصر التابعة لفلول النظام السابق" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبدالعزيز الأحمد، في بيان نشرته وزارة الداخلية اليوم ،:"أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات التي دعا إليها غزال غزال في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف".

وأضاف :"رصدنا خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد"، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1".

وأفاد الأحمد بــ"اعتداء من بعض العناصر التابعة لفلول النظام السابق ضمن الاحتجاجات التي دعا لها غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرنا، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجراح متفاوتة، وُصفت حالة أحدهم بـ "الحرجة"، إثر هجوم بالسواطير والسكاكين على متظاهرين عند تقاطع متحلق دوار العمارة بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية بالساحل السوري .

وقال المرصد ، في بيان صحفي ،أن الهجوم وقع أثناء تجمع المتظاهرين، ما أدى إلى حالة من الذعر وسقوط مصابين في المكان، قبل أن يتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.