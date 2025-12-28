زلزال بقوة 7 درجات يهز تايوان

شهدت تايوان مساء أمس السبت زلزالاً بقوة 7 درجات شعر به سكان الجزيرة بأكملها، وفقاً للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأوضح التقرير أن الزلزال وقع الساعة 1105 مساء بالتوقيت المحلي (1505 جرينتش) على عمق 72.8 كيلومتراً، وكان مركزه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

وتلقى السكان تنبيهات عن الزلزال على هواتفهم المحمولة فور وقوع الهزة القوية.

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة الزلزال عند 6.6 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان الشعور بالزلزال أشد في مقاطعة ييلان، حيث بلغت شدته 4 على مقياس تايوان المكوَن من 7 مستويات. وفي العاصمة تايبيه، شعر السكان بالهزة لعدة ثوان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن بعض الأسقف انهارت وسقطت رفوف في المتاجر. كما قامت شركات السكك الحديدية بإبطاء بعض خدمات القطارات والقطارات عالية السرعة مؤقتا كإجراء احترازي.

وأعلنت تايوان عن أضرار محدودة جراء الزلزال القوي الذي هز المباني في العاصمة مساء اليوم السبت، حيث تعمل البنية التحتية الأساسية بشكل طبيعي ولم تسجل أي خسائر كبيرة في الأرواح، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتقع تايوان في منطقة نشطة زلزالياً على حدود صفيحة أوراسيا وصفيحة بحر الفلبين، ما يجعلها عرضة للزلازل.