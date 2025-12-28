117 دقيقة لأداء العمرة

أوردت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان، بأن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ 117 دقيقة. كما بلغت نسبة من أدى الطواف من المعتمرين في صحن المطاف 94% ومن أدَّى السعي في الدور الأرضي 64%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الهيئة في بيان لها السبت، بأن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت 46 دقيقة، ومدة السعي 51 دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف 10 دقائق، ومن المطاف إلى المسعى مدة 10 دقائق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الهيئة حرصها من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.