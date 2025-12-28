الشرطة الفرنسية تعتقل 40 شخصاً بسبب برج إيفل

اعتقلت السلطات الفرنسية عشرات الأشخاص بعد إطلاق قنابل دخان وألعاب نارية في وسط باريس، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية أمس السبت.

وأفادت التقارير أن المجموعة كانت متواجدة في ساحة تروكاديرو الشهيرة بالقرب من برج إيفل في العاصمة الفرنسية.

وقالت محطة التلفزيون "بي إف إم تي في" إن أفراد الشرطة تدخلوا بعد رصد الألعاب النارية عبر لقطات كاميرات المراقبة. وقيل إنه تم احتجاز نحو 40 شخصاً.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أنه لم يصب أحد في الحادث. وقالت محطة "بي إف إم تي في" إن الشرطة فتحت تحقيقاً في الواقعة.