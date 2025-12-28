بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ليست في عجلة ‌من أمرها لتحقيق السلام، وإذا لم ترغب في حل الصراع سلمياً فستحقق موسكو جميع أهدافها بالقوة.

جاءت تصريحات بوتين أمس السبت، التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (تاس)، في أعقاب هجوم روسي واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ، رد ⁠عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً إن موسكو تظهر رغبتها في مواصلة الحرب بينما تريد كييف السلام.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ⁠فلوريدا اليوم الأحد سعياً للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو أربع سنوات.

وقال ​الكرملين في وقت سابق عبر تطبيق تيليجرام إن ​القادة العسكريين أبلغوا بوتين ​خلال تفقده أحد مراكز قيادة القوات المسلحة بأن القوات الروسية سيطرت على بلدات ‌ميرنوهراد ورودينسكي وأرتيميفكا ‌في منطقة دونيتسك ⁠الأوكرانية، وكذلك على بلدتي هولايبول وستيبنوهيرسك في منطقة زابوريجيا.

ولكن الجيش الأوكراني قال إن قواته تتصدى لمحاولات روسية للتقدم في محيط ميرنوهراد وهولايبول، واصفاً تأكيدات موسكو ​بشأنهما بأنها كاذبة. ​وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوضع في البلدتين لا يزال "‍صعبا" ولكن القوات الأوكرانية لا تزال تنفذ "عمليات دفاعية".