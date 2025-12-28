زيلينسكي يلتقي ترامب اليوم لعرض خطة السلام ببنودها الجديدة

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، أمس السبت، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الثنائية ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت كييف)، وذلك في مقر إقامة ترامب الخاص في مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويضم الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف، ورئيس أركان القوات المسلحة أندري هناتوف، ومستشار مكتب الرئاسة أولكسندر بيفز، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا.

وعن الجانب الأميركي، سيشارك في المحادثات، إلى جانب ترامب، كل من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وتأتي القمة في فلوريدا عقب عرض الرئيس الأوكراني نسخة جديدة من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعد تعديلها إثر محادثات مع أوكرانيا، وهو ما أثار استياء موسكو.

بعد نسخة أولية كانت أكثر مراعاة للمطالب الروسية، يعتقد الكرملين أن كييف تحاول من خلال هذه النسخة الأخيرة "نسف" المحادثات.

وتقترح الوثيقة المكونة من 20 بنداً تجميد خطوط القتال على الجبهة من دون التطرق إلى المطلب الروسي بسحب القوات الأوكرانية من نحو 20% من منطقة دونيتسك الشرقية التي لا تزال تحت سيطرتها.

كما أن النص الجديد لم يعد يتضمن أي التزام قانوني على أوكرانيا بالامتناع عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب رئيسي آخر للكرملين.

إلى جانب مصير دونباس، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تطالب بها موسكو، ومصير محطة زابوريجيا النووية التي يحتلها الجنود الروس في الجنوب، من المتوقع أن يناقش الرئيسان الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها القوى الغربية كجزء من اتفاق سلام محتمل. وشدد فولوديمير زيلينسكي السبت على أن "هذه الضمانات الأمنية يجب أن تأتي بالتزامن مع نهاية الحرب".

وكان الرئيس الأميركي قد أشار مؤخراً إلى أن أوكرانيا، من وجهة نظره، لديها كل المصلحة في تجميد خطوط الجبهة بأسرع وقت ممكن في مواجهة أي تقدم روسي مستقبلي، والذي يعتبره حتمياً.