اجتماع طارىء لجامعة الدول العربية غداً لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى السادة المندوبين، غدا ، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

ويهدف الاجتماع وفقا لبيان الأمانة إلى التأكيد على الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على التضامن العربي الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.