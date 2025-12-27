مفاجأة في البيت الأبيض.. المتحدثة الرسمية تعلن حملها

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الجمعة أنها تنتظر مولودة في مايو المقبل، لتصبح بذلك أول امرأة تعلن عن حملها أثناء شغلها هذا المنصب الهام.

وكتبت ليفيت على حسابها في إنستغرام: "أعظم هدية عيد ميلاد يمكن أن نتمناها طفلة ستولد في مايو".

وشكرت ليفيت الرئيس دونالد ترامب على دعمه و"رعايته بيئة داعمة للأسرة في البيت الأبيض".

وأصبحت ليفيت البالغة 28 عاماً والمتزوجة من المطور العقاري نيكولاس ريتشيو ولها منه ابن، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض على الإطلاق عند تعيينها في هذا المنصب في يناير مع بدء ولاية ترامب الثانية.

واكتسبت ليفيت سمعة المدافعة الشرسة عن الرئيس ترامب في المؤتمرات الصحافية اليومية التي تعقدها.