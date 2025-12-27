إصابة 15 شخصاً جراء هجوم بمادة كيميائية في مصنع باليابان

قال مسؤولون إن رجلاً اعتقل بعد طعن ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين بعد إلقاء عليهم ما يعتقد أنها مادة كيميائية مبيضة في مصنع للإطارات بوسط اليابان يوم الجمعة.

وأوضحت إدارة إطفاء فوجيسان نانتو، أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بعدما طعنهم الرجل بسكين في مصنع تابع لشركة "يوكوهاما للمطاط" لصناعة الإطارات في مدينة ميشيما بمحافظة شيزوكا بغرب طوكيو.

وقالت الإدارة لوكالة أنباء أسوشيتد برس، إن خمسة من الأشخاص الذين تعرضوا للطعن حالتهم خطيرة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وذكرت تقارير إعلامية أن جميع المصابين كانوا في وعيهم أثناء نقلهم إلى المستشفيات.

وبينت شرطة إقليم شيزوكا أن المهاجم يبلغ من العمر 38 عاماً وألقي القبض عليه بناء على محاولة الشروع في قتل في المصنع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن مصادر تحقيق قولها إن المهاجم يعتقد أنه موظف سابق في المصنع.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية الكبرى، نقلا عن محققين، أن المشتبه به كان يحمل سكيناً قتالياً ويرتدي ما يبدو أنه قناع غاز.

وقالت إدارة الإطفاء أن سبعة آخرين أصيبوا جراء إلقاء مادة مبيضة عليهم خلال الهجوم، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.