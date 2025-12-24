رئيسة الحكومة الإيطالية: هذه السنة كانت صعبة والمقبلة ستكون أصعب

في نبرة جمعت بين السخرية والجدية، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني: "هذه السنة كانت صعبة علينا جميعاً. لكن لا تقلقوا، فالسنة المقبلة ستكون أصعب بكثير".

وقالت ميلوني في كلمة المعايدة بمناسبة الأعياد التي وجهتها لفريق عملها: "أنصحكم بالراحة جيداً خلال العطلات، وأن نلتقي مجددا في الأيام المقبلة لمواصلة تقديم الإجابات لهذه الأمة الاستثنائية التي لا تزال قادرة على إدهاش العالم".

وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن كلمة ميلوني جاءت من أجل تحضير فريق عملها لمرحلة مقبلة ستشهد استحقاقات أساسية، مثل: استفتاء حول إصلاح القضاء، وآلية اختيار رئيس الحكومة.