إسرائيل: سنرد على "انتهاك" حماس للهدنة في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‌نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل سترد بعد إصابة ضابط بالجيش في انفجار في قطاع غزة، في حين نفت حركة حماس مسؤوليتها عن الحادث الذي أرجعته إلى عبوة ناسفة خلفها الصراع.

وفي خطاب ألقاه في حفل تخريج طيارين من سلاح الجو، أشار نتنياهو إلى الهجوم الذي وقع في رفح، قائلا إن حماس أوضحت أنها لا تعتزم إلقاء سلاحها مثلما هو متوقع بموجب اتفاق الهدنة الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر.

وأضاف "سترد إسرائيل بما يتناسب مع ذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مركبة عسكرية في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، وأن ضابطا تعرض لإصابات طفيفة في الواقعة.

وقالت حماس في بيان على تطبيق تيلغرام للتراسل "الانفجار الذي وقع في منطقة رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها، وقد حذرنا مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وإننا غير مسؤولين عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة".

وقال المتحدث باسم حماس محمود مرداويفي منشور سابق على منصة إكس إن "الحركة أبلغت الوسطاء بذلك".