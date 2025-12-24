نتنياهو: "حماس" انتهكت اتفاق غزة بعد إصابة عسكري بعبوة ناسفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء إن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد ​إصابة ضابط ​بالجيش ​الإسرائيلي في انفجار عبوة ‌ناسفة في ‌رفح.

وأضاف أنه يتعين على الحركة ​الالتزام ​بالاتفاق.

وقال نتنياهو إن إسرائيل «سترد على أي خرق للاتفاق». كما أضاف أن «رفض حماس العلني نزع سلاحها يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن الحركة وقّعت عملياً على إقصائها من الحكم ونزع السلاح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة ضابط بتفجير عبوة ناسفة في رفح، مبيناً أنه تم تفجير العبوة في مركبة مدرعة خلال عملية عسكرية لتطهير المنطقة.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف ‍إطلاق النار الهش المبرم في أكتوبر.