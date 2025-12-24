تركيا تكشف سبب تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران اليوم الأربعاء إن الطائرة الخاصة التي كانت ‌تقل رئيس أركان الجيش الليبي وسبعة أشخاص آخرين أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل انقطاع الاتصال معها وتحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 1717 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 1733 بتوقيت غرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا وجرى اتخاذ ‍إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في الساعة 1736 بتوقيت غرينتش أثناء هبوطها وانقطع الاتصال بها.

وأشار دوران إلى أن التحقيقات في سبب التحطم مستمرة بمشاركة جميع السلطات المعنية.

وذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا للصحفيين في موقع تحطم الطائرة قرب منطقة هايمانا في أنقرة "تم العثور على مسجل الصوت الخاص بقمرة قيادة الطائرة في الساعة 0245 وعلى مسجل بيانات الرحلة في الساعة 0320. بدأ فحص وتحليل الصندوقين".

وقال ‍يرلي قايا في وقت سابق إن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري في أثناء تحليقها فوق منطقة هايمانا في أنقرة، مضيفا أن حطام الطائرة عثر عليه في وقت لاحق بالقرب من قرية كسيك كاواك.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن من بين القتلى رئيس أركان الجيش محمد علي أحمد الحداد ومعه رئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء في بيان "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ ​وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه... هذا المصاب الجلل ​خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء ​الشعب ".

وأعلن مسؤولون أتراك عن مقتل ثلاثة آخرين هم أفراد الطاقم.

وقال مسؤولون ليبيون إن الطائرة مستأجرة ومسجلة في مالطا، وأضافوا أن معلومات مثل ملكيتها والسجل السابق لمشكلاتها ومواصفاتها الفنية ستخضع للفحص ‍في إطار التحقيق في الواقعة.