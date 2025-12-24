أدرج ضمن أخطر 100 هارب.. القبض على زعيم عصابة إيطالية في مخبأ سري

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على زعيم عصابة كامورا المطلوب منذ فترة طويلة في نابولي بعد العثور عليه مختبئاً في غرفة سرية داخل شقة.

وذكرت الشرطة الإيطالية أنه تم إلقاء القبض على سيرو أندولفي، الذي يظهر اسمه على قائمة وزارة الداخلية لأخطر 100 هارب في البلاد في شقة في حي بارا بمدينة نابولي.

وذكر محققون أن الرجل49 عاماً، كان هارباً منذ عام 2022 ويجب أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثمانية أعوام وثلاثة أشهر بسبب إدانات سابقة.

وتشمل إداناته الانتماء إلى منظمة إجرامية من نوع المافيا والابتزاز والفساد على غرار المافيا.

وأظهرت لقطات نشرتها شرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية(كارابينيري) رجال شرطة وهم يدخلون المبنى ليلاً قبل أن يعثروا على مكان سري خلف جدار إحدى الغرف.

وخلف الجدار، يظهر الفيديو، ممراً ضيقاً يؤدي إلى مكان الاختباء، والذي كان يحتوي على قفص طيور صغير وتمثال للسيدة العذاء مريم.

وتنشط عصابات كامورا بالأساس في نابولي ومنطقة كامبانيا المحيطة بها. وعلى عكس منظمة كوزا نوسترا الإجرامية ذات الهيكل الهرمي، فإن عصابة كامورا تتكون من عشائر مستقلة.