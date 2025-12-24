زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة ست درجات جنوب شرق تايوان الأربعاء، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وذكرت الهيئة الأميركية أن الزلزال ضرب في الساعة 17,47 (09,47 بتوقيت غرينيتش) على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة تايتونغ.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية أعلنت قبيل ذلك أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجات. وبحسب الوكالة الوطنية للإطفاء، لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي أضرار لحقت بشبكات النقل في الجزيرة.

شعر السكان بالزلزال خصوصاً في مناطق شمال العاصمة تايبيه، حيث اهتزت بعض المباني.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية لقطات لمنتجات تسقط من أرفف المتاجر الكبرى وتتحطم في تايتونغ.

تتعرض تايوان للزلازل بشكل متكرر بسبب موقعها على حافة صفيحتين تكتونيتين قرب حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنها الأكثر نشاطاً زلزالياً في العالم.

ووقع آخر زلزال كبير في أبريل 2024 عندما ضربت الجزيرة هزة أرضية مميتة بلغت قوتها 7.4 درجات، قال المسؤولون إنها الأقوى خلال 25 عاماً.

وأسفر الزلزال عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وتسبب في انهيارات أرضية وألحق أضراراً جسيمة بمبان في مدينة هوالين.

وفي عام 1999، هزّ تايوان زلزال بلغت قوته 7.6 درجات وهو الكارثة الطبيعية الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الجزيرة.