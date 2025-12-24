انفجار ثانٍ خلال يومين يودي بحياة ضابطي شرطة بموسكو

ذكر محققون روس أن ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابطا شرطة، قتلوا في انفجار في موسكو اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام فقط من تفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل جنرال رفيع المستوى على مقربة من المكان.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو في تصريح لها إن ضابطي شرطة المرور كانا يقتربان من "شخص مشبوه" عندما انفجرت عبوة ناسفة. وتوفي ضابطا الشرطة بالإضافة إلى شخص آخر كان يقف بالقرب منهما، متأثرين بجراحهم.

وأضافت أن المحققين وخبراء الطب الشرعي يعملون في مكان الحادث.

ووقع الحادث في نفس منطقة العاصمة الروسية، التي قتل فيها الليفتنانت جنرال فانيل سارفاروف في تفجير سيارة مفخخة صباح أمس الأول الاثنين.

وتوفي سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، عندما انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارته في جنوب موسكو.

وقال محققون إن أوكرانيا ربما تكون وراء الهجوم، الذي كان ثالث عملية قتل من هذا النوع لضابط عسكري كبير، في غضون ما يزيد قليلا عن عام.