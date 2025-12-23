تحطم طائرة تقلّ رئيس أركان حكومة الدبيبة الليبية في أنقرة

أفاد وسائل إعلام تركية، مساء الثلاثاء، بتحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، محمد الحداد في أنقرة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة و4 أشخاص آخرين.

وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك".

ورصد مقطع فيديو لقطات لانفجار وقع في المنطقة القريبة من نقطة انقطاع الاتصال مع الطائرة.

وقالت وكالة "رويترز" إن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيدا عن مطار أنقرة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة.

فيما أبرزت وسائل إعلام تركية أن طائرة الحداد سقطت أثناء توجهها من أنقرة إلى طرابلس ومصير ركابها لا يزال مجهولا.

وكان الحداد أجرى، في وقت سابق الثلاثاء، مباحثات في أنقرة مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولت التعاون العسكري بين الجانبين.