إصابة 3 أطفال ووالدتهم إثر انفجار منزل في باريس

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أطفال وشخص بالغ أصيبوا بإصابات خطيرة إثر وقوع انفجار بمبنى سكني بالقرب من باريس.

وقالت متحدثة باسم المقاطعة المحلية إن الأطفال يبلغون من العمر عامين، و4 أعوام، و5 أعوام.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشخص البالغ هي والدة الأطفال وتبلغ من العمر 39 عاماً.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من موقع الانفجار أن المنزل قد تدمر بصورة كبيرة. ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

وقالت المقاطعة إن الانفجار كان قوياً للغاية بحيث وصل الركام لمسافة 100 متر، مضيفة أن المنازل والسيارات القريبة تضررت.

