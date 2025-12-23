منع سير الشاحنات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة في لبنان

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، قراراً يتعلق بمنع سير الشاحنات على كل الأراضي اللبنانية خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة.



وجاء في القرار، الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام ، أنه بناء على اقتراح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحرصاً على السلامة العامة والنظام العام تقرر منع سير الشاحنات اعتباراً من غد الأربعاء حتى مساءً بعد غد الخميس ، ويوم الأربعاء بعد القادم وحتى مساء الخميس بعد المقبل .



ويستثنى من هذا القرار الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وفئاتها كافة، وسيارات الإطفاء والدفاع المدني، والصليب الأحمر اللبناني والدولي، وصهاريج نقل المحروقات والغاز وصهاريج نقل المياه، وشاحنات نقل الحبوب والقمح والذرة والشعير، وشاحنات نقل الطحين والمواشي الواردة عبر مرفأ بيروت، وشاحنات نقل النفايات والحاويات المبردة التي تنقل المنتجات الزراعية من فاكهة وخضار طازجة، واللحوم والأدوية ومياه الشرب.



وكلف القرار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول