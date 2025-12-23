"الوزراء السعودي" يبارك مشروع "القطار السريع" مع قطر ويرحب بإلغاء العقوبات على سورية

بارك مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته المنعقدة اليوم في الرياض، مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكدا أهميته كأحد أبرز المشاريع التنموية الداعمة للتكامل والترابط الخليجي، ومساهمته المرتقبة في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي عبر شبكة سكك حديدية متطورة، وذلك ضمن سياق الإشادة بنتائج مجالس التنسيق مع كل من البحرين وقطر لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وعلى الصعيد السياسي، رحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على سورية، مثمنا الدور الإيجابي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في إلغاء "قانون قيصر"، وجدد التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة الرامية لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين وحل النزاعات سلميا.

كما وافق المجلس على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.