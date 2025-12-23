للمرة الأولى منذ 15 عاماً.. ألمانيا ترحّل مداناً سورياً إلى دمشق

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في برلين، اليوم، ترحيل أحد الجناة المدانين إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وذكرت الداخلية الألمانية أن الرجل تم تسليمه إلى السلطات في العاصمة السورية، صباح اليوم.

وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات الترحيل المباشر إلى سورية بعد اندلاع الأحداث في سورية عام 2011.

وبعد الإطاحة بالنظام السوري السابق العام الماضي، تزايدت الدعوات في ألمانيا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إلا أن الحكومة آنذاك، المنتمية لتيار يسار الوسط، حذرت من أن التوقيت لا يزال مبكراً جداً لتحديد ما إذا كانت الأوضاع في سورية آمنة بما يسمح بذلك.