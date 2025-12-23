رئيس وزراء جرينلاند "حزين" لتجدد اهتمام ترامب بالاستحواذ على الجزيرة
قال رئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن اليوم الثلاثاء إنه يشعر "بالحزن" إزاء تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.
وأدلى نيلسن بتصريحاته على فيس بوك بعد أن أكد ترامب أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بأمنها القومي، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص الذي عينه للجزيرة الشاسعة الغنية بالمعادن "سيقود هذه المهمة".
