رئيس وزراء جرينلاند "حزين" لتجدد اهتمام ترامب بالاستحواذ على الجزيرة

قال رئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن اليوم الثلاثاء إنه يشعر "بالحزن" إزاء تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة ​الواقعة في ​القطب الشمالي.

وأدلى ​نيلسن بتصريحاته على ‌فيس بوك بعد ‌أن أكد ترامب أمس الاثنين أن الولايات ​المتحدة ​تحتاج إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بأمنها ‍القومي، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص الذي عينه للجزيرة الشاسعة ‍الغنية بالمعادن "سيقود هذه المهمة".