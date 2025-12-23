هروب من الشرطة ينتهي بصدمة نفسية

تسبب سائق سيارة في مدينة هامبورج الألمانية أثناء فراره من الشرطة في حادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وأوضح متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الثلاثاء أن الرجل البالغ من العمر 37 عاماً كان من المفترض أن تخضعه الشرطة للتفتيش مساء الاثنين بعدما حاول - دون نجاح - فتح سيارات، لكنه فر بسيارة أخرى.

وخلال المطاردة، علقت سيارة الرجل بين حافلة نقل عام ومركبة أخرى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص في الحافلة وثلاثة ركاب في السيارة بإصابات طفيفة أو تعرضوا لصدمة نفسية، بحسب بيانات المتحدث.

أما السائق الهارب فظل عالقاً داخل السيارة واضطرت فرق الإنقاذ إلى تحريره، ثم نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح طفيفة.