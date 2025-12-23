سورية.. ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات حلب إلى 13

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش السوري و"قسد" (قوات سورية الديمقراطية)، في أحياء حلب يوم أمس إلى 4 قتلى و9 جرحى جراء قصف نفذته "قسد"، حسب مديرية الصحة في المدينة.

وأفادت وكالة أنباء "سانا" الرسمية أن عدة أحياء في مدينة حلب شهدت أمس اعتداءات من قبل "قسد" بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصاً آخرين، فيما عملت قوى الأمن الداخلي على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم بعد تلك الاعتداءات.

بدوره، وصف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح الأحداث في حلب بـ"اليوم الثقيل والمر على مدينة حلب وأهلها".

وأشار الصالح إلى أن القصف الذي استهدف أحياء الجميلية والشيخ طه وما رافقه من إطلاق نار واندلاع حرائق في مناطق سكنية "يعكس استخفافاً واضحاً بحياة المدنيين وأمنهم".

وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "رغم المخاطر العالية قامت فرق الدفاع المدني التابعة للوزارة بالاستجابة الميدانية إلا أنها تعرضت أثناء أداء مهامها الإنسانية لاستهداف مباشر من قبل قوات سوريا الديمقراطية لثلاث مرات، وأدى الاستهداف إلى إصابة اثنين من كوادر الوزارة".

يشار إلى أن الحكومة السورية اتّهمت "قسد" بشن هجمات بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ والرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. في المقابل، نفت "قسد" هذه الاتهامات، وجاء في بيان صادر عن "مجلس سورية الديمقراطية" أن "قوات محسوبة على الحكومة السورية قصفت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بأسلحة ثقيلة، ما تسبب في مقتل وجرح مدنيين".