واشنطن تبحث عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

تدرس الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة ، في خطوة تهدف إلى إحياء جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد سلسلة من التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على المشاورات، لوكالة "بلومبرغ".

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المحادثات، جرى طرح العاصمة الأميركية واشنطن كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، يناير 2026.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات مستمرة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، المطبق منذ أكتوبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب خروقات، إلى جانب خلافات تتعلق بآلية إدارة وحكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وترى إدارة ترامب أن التعهد بإعادة إعمار القطاع وتوفير آلاف فرص العمل قد يشكل "حافزاً اقتصادياً" يدفع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة طويلة الأمد، في إطار رؤية تسعى إلى تحويل غزة إلى منطقة استثمارية ذات طابع اقتصادي وسياحي، توصف في بعض تصريحات الإدارة بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".