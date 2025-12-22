تفاصيل مشروع تطوير المقابر في مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية، الاثنين، عن سعي الحكومة، لتطوير المقابر، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية، عن الرئيس التنفيذي لشركة " SOKNA" أحمد جاب الله قوله، إن الشركة تجري حالياً مباحثات مع الحكومة، لإطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل المقابر بالتعاون مع خلال عام 2026.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المباحثات تشمل تطوير وبناء مقابر جديدة وإعادة تأهيل ما يصلح من المقابر القائمة، ونقل ما لا يصلح منها إلى أخرى جديدة.



وأوضح جاب الله، أنه سيتم العمل على تطوير المقابر الأثرية أيضاً دون المساس بها أو هدمها، ويجري حالياً دراسة وتحديد قطع أراضٍ قريبة من المناطق السكنية الجديدة المستهدف.

وتسعى مصر من خلال رؤيتها التنموية الطموحة "مصر 2032"، إلى تقليص مساحات المقابر القائمة داخل الحيز العمراني بالقاهرة الكبرى بنحو 1058 فداناً.

كما تستهدف تخصيص نحو 10 آلاف فدان لإنشاء مقابر جديدة في شرق وغرب القاهرة الكبرى، فضلاً عن نقل أجزاء من المقابر القائمة، خاصة التي تعاني من بعضها من مشكلات ارتفاع منسوب المياه الجوفية.