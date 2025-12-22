وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع يزور دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، وفدا تركيا رفيعا ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها في بيان لها، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان في مقدمة مستقبلي الوفد التركي بمطار دمشق الدولي.

وتواجد في الاستقبال أيضا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين سلامة.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في المطار، توجه الوفد التركي إلى "قصر الشعب" للقاء الرئيس أحمد الشرع.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري، إن المحادثات ركزت على دمج قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، في الجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى التوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سورية، والحرب ضد تنظيم "داعش"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضاف فيدان أن "استقرار سورية له أهمية كبيرة لدى تركيا".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

وقال الشيباني "لم نلمس من قوات سورية الديمقراطية أي مبادرة أو إرادة جادة لتنفيذ هذا الاتفاق وإنما كان هناك مماطلة ممنهجة".

وأضاف الشيباني أن "دمشق قدمت مقترحا لقوات سورية الديمقراطية للمضي قدما في عملية الاندماج العسكري، وتلقت ردا أمس الأحد"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي زيارة الوفد التركي إلى دمشق في إطار تقييم شامل لمسار العلاقات التركية السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، تزامنا مع مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن يبحث الوفد التركي في دمشق متابعة عملية تنفيذ اتفاق 10 مارس، بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد".

ومن المتوقع أن تركز الزيارة أيضا على المخاطر الأمنية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سورية.

كما سيبحث الوفد التركي مع الجانب السوري، في إطار المصالح المشتركة وانضمام سورية مؤخرا إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، سبل التعاون المشترك لمنع إعادة إحياء تنظيم "داعش"، ومنع استغلاله لأي فراغ قد يطرأ على الساحة السورية.