الكرملين: افتراضات الاستخبارات الأميركية لأهداف بوتين خاطئة

قال الكرملين اليوم الاثنين ‌إنه إذا كانت الاستخبارات الأميركية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل واستعادة مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفيتي فإن الاستخبارات الأميركية مخطئة.

ونقلت رويترز عن ستة مصادر لم تحدد هويتها أن تقارير الاستخبارات الأمريكية لا تزال ​تحذر من أن بوتين ​لم يتخل ​عن هدفه المتمثل في السيطرة على ‌أوكرانيا بالكامل ‌واستعادة مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك دول ​أعضاء ​بحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ‍موسكو لا تعرف مدى موثوقية المصادر التي نقلت عنها رويترز، ولكن إذا كان التقرير دقيقا فإن استنتاجات ‍الاستخبارات الأميركية خاطئة.

ووصف بيسكوف استنتاجات الاستخبارات الأميركية التي أوردتها رويترز بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".