مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة

كشف مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره اليوم، حقيقة ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة في الأسواق.

وأوضح المجلس من خلال المركز الإعلامي التابع له، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية التي أفادت بدورها عن توافر أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، توافر مختلف الأدوية، المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا.