مصر تواصل جهودها لاستعادة مئات المصريين المفقودين في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تواصل تحركاتها بالتنسيق مع الجانب الليبي، من أجل استعادة مئات المصريين المفقودين في ليبيا.

وأشارت في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون المباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازى، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بوزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف وحرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها فى الخارج دون استثناء.

وبحسب وزارة الخارجية، فقد أسفرت هذه التحركات عن استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في الـ 27 من شهر نوفمبر الماضي، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية فى طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

كما جرى استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مواطن من بنغازى والمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية، بحسب بيان الخارجية.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية تواصل عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على اطلاعهم أولاً بأول على كل المستجدات ذات الصلة، حيث التقى السفير حداد الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، يوم أمس، بأكثر من 200 من أهالى المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.