سورية تضبط صواريخ مضادة للطيران في دير الزور قبل تهريبها

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين ضبط صواريخ من نوع "سام-7" قبل تهريبها خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم،:" وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الأمن في البوكمال ، بشرقي البلاد ، تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها خارج البلاد".

وأضافت أنه "بناءً على هذه المعلومات، نُفذت عملية دهم محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع سام-7" ، مشيرة إلى أن الأسلحة المضبوطة صودرت الأسلحة المضبوطة.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة ، مؤكدة استمرارها في التصدي لكافة أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.